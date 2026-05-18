Тренер «Зенита» Анюков поделился эмоциями от чемпионства

Тренер «Зенита» Александр Анюков поделился эмоциями от чемпионства по итогам Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Очень рад. Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с чемпионством. Эмоций много, не отошли пока. Вообще радует, что последние три сезона борьба за чемпионство идёт до последнего тура. Это хорошо для нашей лиги», — сказал Анюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Для «Зенита» это чемпионство стало 11-м в истории. Сине-бело-голубые вышли на первое место по количеству чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге.