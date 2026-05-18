18‑летний Ибрагимов из «Манчестер Юнайтед» вызван в сборную России, Карпин объяснил выбор

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в национальную команду 18-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова. Футболист попал в окончательную заявку команды на матчи со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

— На сбор вызван 18‑летний Амир Ибрагимов. Общались ли с ним до вызова и что можете сказать об этом игроке?
— Да, конечно. Мы предварительно общались, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Всего в окончательный состав сборной России попали 32 футболиста. Вызов не получили включённые ранее в расширенную заявку защитники Руслан Литвинов из «Спартака» и Дмитрий Скопинцев из «Динамо», вингер ЦСКА Кирилл Глебов, а также форвард «Зенита» Александр Соболев.

