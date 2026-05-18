Алексей Миллер выступил с заявлением после чемпионства «Зенита»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выступил с заявлением в связи с триумфом «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул, обогнав «Краснодар» на два очка в турнирной таблице.

«Век прожить – не поле перейти». Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с победой в столетнем сезоне!

Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами «Зенит – Чемпион!», и вписала свои имена в летопись Великого, Легендарного клуба. Молодцы!!!

Во второй век нашей эры клуб «Зенит» входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать, и помнить – «век протянется – всего достанется».

Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!» — цитирует Миллера пресс-служба клуба.

