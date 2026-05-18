«Абсурд». Карпин — о словах про усталость игроков в конце сезона РПЛ перед играми сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подверг критике слова о возможной усталости футболистов перед сбором национальной команды в мае-июне. Сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги завершился в воскресенье, 17 мая.

— Не жаловались ли футболисты, что сбор такой длинный, с учётом отпуска?

— По поводу недовольства — не знаю, ко мне никто не обращался. РФС договорился и нашёл трех соперников, чего давно не было. Хорошо, что нашли.

— Насколько показателен для вас матч с Египтом как с участником чемпионата мира?

— Очень показателен.

— Конец сезона, многие футболисты, возможно, устали. Как их мотивировать?

— Что касается усталости — я не понимаю такого подхода. «Конец сезона» — это просто название. Наши игроки в декабре отдыхали 30–40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май, — абсурд. Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10–11 месяцев. У нас же в клубах это, скорее, начало сезона: три месяца соревновательного периода — март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.