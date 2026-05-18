Юрий Сёмин: третье место для «Локомотива» в РПЛ ничего не значит — кто про это вспомнит?

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что третье место — не уровень железнодорожников.

«Третье место для «Спартака» и «Локомотива» ничего не значит. Надо занимать первое место, бороться за чемпионство — тогда это успех. Кто вспомнит про третье место? Я уже не помню, сколько раз «Локомотив» занимал третье место. Эти команды оказались не в состоянии вести полноценную борьбу за чемпионство. Ни «Локомотив», ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Динамо» не смогли вести соперничество до последнего тура. Всем было ясно с первых матчей, что борьбу будут вести две команды», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.