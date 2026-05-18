Игрок «Локомотива» Воробьёв: Баринов тоже причастен к бронзовым медалям
Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о вкладе экс-капитана команды Дмитрия Баринова в завоевание бронзовых медалей чемпионата России — 2025/2026. Опорник перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
«После матча пообщались с Бариновым. Он тоже причастен к бронзовым медалям «Локомотива», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. В заключительном туре железнодорожники уступили московскому ЦСКА (1:3), но остались в тройке лидеров благодаря ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо» (0:0).
