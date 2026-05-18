Игрок «Локомотива» Воробьёв: Баринов тоже причастен к бронзовым медалям

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о вкладе экс-капитана команды Дмитрия Баринова в завоевание бронзовых медалей чемпионата России — 2025/2026. Опорник перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«После матча пообщались с Бариновым. Он тоже причастен к бронзовым медалям «Локомотива», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. В заключительном туре железнодорожники уступили московскому ЦСКА (1:3), но остались в тройке лидеров благодаря ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо» (0:0).