Валерий Карпин рассказал о разговоре с Матвеем Сафоновым перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился деталями разговора с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Вратарь не получил вызов в сборную России на товарищеские матчи в мае-июне.

— Если говорить о Матвее Сафонове и его невызове?

— Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошёл до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование.

Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.