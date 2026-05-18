Валерий Карпин рассказал о разговоре с Матвеем Сафоновым перед финалом Лиги чемпионов

Валерий Карпин рассказал о разговоре с Матвеем Сафоновым перед финалом Лиги чемпионов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился деталями разговора с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Вратарь не получил вызов в сборную России на товарищеские матчи в мае-июне.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Если говорить о Матвее Сафонове и его невызове?
— Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошёл до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование.

Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

