Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Созин: Мелёхин — футболист не для больших целей. А «Ростов» — команда без характера

Созин: Мелёхин — футболист не для больших целей. А «Ростов» — команда без характера
Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на фол защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в матче 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Мелёхин ударил соперника рукой по лицу, за что в ворота «Ростова» был назначен пенальти. Именно с этого одиннадцатиметрового «Зенит» забил единственный и победный гол.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Мелёхин – футболист не для больших целей. В таком матче делать такие ошибки… У него был шанс войти в историю, а вместо этого – такой «привоз». Думаю, следующий сезон он начнёт не в «Ростове». Так со своей командой не поступают.

«Ростов» меня тоже разочаровал. Это команда без характера. Хребта у них нет. Мы не увидели тот настрой, что был у «Динамо» на «Краснодар», хотя я этого ждал. Поэтому команда и болтается по таблице РПЛ с одной целью – не вылететь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Зенит» – чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
