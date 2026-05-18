Созин: Мелёхин — футболист не для больших целей. А «Ростов» — команда без характера

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на фол защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в матче 30-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Мелёхин ударил соперника рукой по лицу, за что в ворота «Ростова» был назначен пенальти. Именно с этого одиннадцатиметрового «Зенит» забил единственный и победный гол.

«Мелёхин – футболист не для больших целей. В таком матче делать такие ошибки… У него был шанс войти в историю, а вместо этого – такой «привоз». Думаю, следующий сезон он начнёт не в «Ростове». Так со своей командой не поступают.

«Ростов» меня тоже разочаровал. Это команда без характера. Хребта у них нет. Мы не увидели тот настрой, что был у «Динамо» на «Краснодар», хотя я этого ждал. Поэтому команда и болтается по таблице РПЛ с одной целью – не вылететь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».