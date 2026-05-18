Игрок «Зенита» Кондаков: так и думал, что «Динамо» обыграет «Краснодар»
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Кондаков высказался о чемпионстве сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге, а также признался, что следил за матчем 29-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» уступил «Динамо» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«Очень рад, что мы стали чемпионами. Я смотрел матч «Краснодара», переживал. Но, честно говоря, так и думал, что «Динамо» выиграет», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
«Зенит» стал чемпионом России с 68 очками в 30 турах. «Краснодар» финишировал на второй строчке с 66 очками. Чёрно-зелёные лишь раз потеряли очки в пяти заключительных турах сезона.
