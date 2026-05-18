Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: ощущение, что для «Спартака» бронза не в почёте. Но чемпионства можно лет 16 ждать

Созин: ощущение, что для «Спартака» бронза не в почёте. Но чемпионства можно лет 16 ждать
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об упущенных бронзовых медалях «Спартака» после ничейного результата матча 30-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

«Я не понял решения Карседо оставить на скамейке Барко. А главное – не выпустить его, когда нужна была победа. «Спартак» был в одном голе от бронзовых медалей! Как можно даже не побороться за такой шанс?

Я понимаю, что впереди Кубок. Но лучшие игроки должны быть на пике формы! Неужели Барко бы не хватило хотя бы на один тайм? Да и то, как «Спартак» играл без Барко… Ощущение, что для клуба бронза уже не в почёте. Им подавай только первое место. Но вообще-то медали – это для истории. А первого места ещё лет 16 можно ждать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android