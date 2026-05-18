Созин: ощущение, что для «Спартака» бронза не в почёте. Но чемпионства можно лет 16 ждать

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об упущенных бронзовых медалях «Спартака» после ничейного результата матча 30-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0).

«Я не понял решения Карседо оставить на скамейке Барко. А главное – не выпустить его, когда нужна была победа. «Спартак» был в одном голе от бронзовых медалей! Как можно даже не побороться за такой шанс?

Я понимаю, что впереди Кубок. Но лучшие игроки должны быть на пике формы! Неужели Барко бы не хватило хотя бы на один тайм? Да и то, как «Спартак» играл без Барко… Ощущение, что для клуба бронза уже не в почёте. Им подавай только первое место. Но вообще-то медали – это для истории. А первого места ещё лет 16 можно ждать», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».