«Наполи» выкупит Хойлунда у «Манчестер Юнайтед» после выхода в Лигу чемпионов

23-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд перейдет в «Наполи» на постоянной основе, сообщает The Athletic.

В матче с «Пизой» (3:0) в рамках 37-го тура Серии А Хойлунд отметился голом и ассистом. После игры команда автоматически квалифицировалась в Лигу чемпионов, что было условием полноценного выкупа форварда. Ранее неаполитанцы заявляли, что приобретут игрока, даже если не выйдут в главный еврокубковый турнир.

По сведениям источника, сумма трансфера составит € 44 млн. Согласно данным портала Transfermrkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В текущем сезоне Расмус Хойлунд сыграл в 48 матчах, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.