Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отдаст Венделу 30 млн рублей, чтобы бразилец устроил для команды вечеринку

«Зенит» отдаст Венделу 30 млн рублей, чтобы бразилец устроил для команды вечеринку
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сообщил, что клуб вернёт полузащитнику Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на зимние сборы. Сине-бело-голубые оштрафовали бразильца минувшей зимой на 60 млн рублей за несвоевременный приезд на сборы. Теперь же футболисту вернут 30 млн рублей в связи с завоеванием чемпионского титула. На полученные деньги Вендел будет должен устроить «отличную вечеринку» для команды, заявил Зырянов.

«Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% [штрафа] возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку!» — сказал Зырянов на видео пресс-службы клуба.

Отметим, что Вендел в ответ на эту новость улыбнулся и поклонился Зырянову. А другие футболисты в раздевалке стали аплодировать и кричать от радости.

Материалы по теме
Алексей Миллер выступил с заявлением после чемпионства «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android