«Зенит» отдаст Венделу 30 млн рублей, чтобы бразилец устроил для команды вечеринку

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сообщил, что клуб вернёт полузащитнику Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на зимние сборы. Сине-бело-голубые оштрафовали бразильца минувшей зимой на 60 млн рублей за несвоевременный приезд на сборы. Теперь же футболисту вернут 30 млн рублей в связи с завоеванием чемпионского титула. На полученные деньги Вендел будет должен устроить «отличную вечеринку» для команды, заявил Зырянов.

«Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% [штрафа] возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку!» — сказал Зырянов на видео пресс-службы клуба.

Отметим, что Вендел в ответ на эту новость улыбнулся и поклонился Зырянову. А другие футболисты в раздевалке стали аплодировать и кричать от радости.