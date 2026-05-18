Юрист рассказал, сможет ли Амир Ибрагимов играть за сборную Англии после вызова в Россию

Юрист Михаил Прокопец объяснил, сможет ли 18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов выступать за сборную Англии после вызова в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил игрока в состав на матчи со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

«Выход на поле за сборную России в товарищеском матче не препятствует Ибрагимову выступать за сборную Англии в будущем.

Как мы понимаем из открытых источников, на сегодняшний день Амир может выступать за обе национальные сборные. Так, футболист родился в России (основание играть за российскую сборную) и при этом уже прожил более пяти лет в Англии (основание выступать за английскую сборную).

В 2023 и 2024 годах Ибрагимов уже выходил на поле за юношеские сборные Англии. Это не препятствует вызову во взрослую сборную России. В свою очередь, товарищеские матчи на взрослом уровне не являются «матчами в официальных соревнованиях», выражаясь терминологией ФИФА.

Соответственно, участие в товарищеских матчах за сборную России даже не потребует формальной процедуры смены спортивного гражданства в ФИФА, если Ибрагимов получит вызов в сборную Англии.

Это нужно отличать от теоретической ситуации, если Амир выйдет на поле за любую сборную России в официальном матче (Евро, ЧМ, отборы к ним). В таком случае, если футболист захочет потом выступать за сборную Англии, ему нужно будет менять спортивное гражданство через обращение в ФИФА», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.