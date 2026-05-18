«Ливерпуль» планирует подписать Брэдли Баркола

«Ливерпуль» хочет подписать 23-летнего вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола, сообщает журналист Le10Sport Алексис Бернард в социальной сети X.

«Красные» находятся в поиске сильного игрока для левого фланга атаки. По мнению клуба, Баркола – один из самых интересных молодых футболистов в Европе.

Ранее англичане уже претендовали на французского футболиста, но к трансферу это не привело. По данным источника, француз сейчас более склонен к переходу, чем прошлым летом.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 70 млн. В текущем сезоне Баркола сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и оформил семь ассистов.