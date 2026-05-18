Кафанов — о Максименко: игра «Спартака» в обороне осенью оставляла желать лучшего

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов в национальную команду голкиперов Дениса Адамова из «Зенита», Антона Митрюшкина из «Локомотива», Станислава Агкацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака».

«За последние пять лет второй раз случилось так, что вызываются вратари из первой четвёрки РПЛ. И это не случайно, потому что каждый из них – и Денис Адамов в «Зените» и Антон Митрюшкин, которого недавно «Локомотив» выбрал капитаном, причём заслуженно, – сделали очень много, чтобы «Зенит» и «Локомотив» находились на этих позициях и боролись за медали.

На этот сбор впервые с октября вызван Саша Максименко. Нельзя сказать, что прошлой осенью он играл плохо, но, может быть, не так часто выручал команду. В тот момент игра в обороне «Спартака» оставляла желать лучшего, но после зимнего перерыва Саша успел принести «Спартаку» немало очков.

Стас Агкацев весной вытащил несколько матчей «Краснодара». И, наверное, можно сказать, что во всех последних играх он спасал в ключевых эпизодах, когда ситуация могла поменяться в любой момент и «Краснодару» удавалось побеждать. Стас уже два года держит высокую планку, но, в отличие от прошлой весны, он принёс уже немало очков своими спасениями», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

