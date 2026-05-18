«Так можно играть, ясный перец». Нагучев поделился мыслями о матче «Ростов» — «Зенит»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на победу «Зенита» в матче заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0). Единственный мяч петербуржцев был забит с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

Матч «Ростов» — «Зенит» задаёт экзистенциальный вопрос: стоит ли чемпиону проводить свой чемпионский матч настолько осторожно? Так можно играть, ясный перец. Не бывает незаслуженных чемпионств, нельзя обесценивать старания длиной в год. «Зенит» не ошибался в решающих матчах, а «Краснодар» — драматически да.

Но я говорю не о праве сыграть прагматично, а о футболе как о зрелище. «Зенит» устраивала ничья с командой, которая ни при каком исходе не сдвинется с места, так ещё и весной слаба дома. И вот в соперниках у средней команды лидер РПЛ с футболистами основы сборной Бразилии. Разве не кайф забить на первых минутах и со спокойной душой атаковать и наслаждаться приближением золота? Тем более хозяева, чуть что, боязливо пасовали назад. Так получился обычный матч «Ростова» хоть против кого. Ожидания эти — только моя проблема, конечно. Возможно, у «Зенита» просто не осталось никаких сил.

Ответственность, давление и жажда победы часто мешают зрелищу, но я комментирую решающие матчи каждый год, и самый свежий пример чемпионского драйва — «Краснодар», по-казацки побивший «Динамо», когда нужна была только победа. Сами динамовцы с этой задачей не справились в 2024-м.

Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется, так что скучный футбол, например, «Арсенала» что-то дает только самому «Арсеналу» и футбольным патологоанатомам, а задорный футбол «ПСЖ» — радость. Кубки — они для клуба и больше ни для кого», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
