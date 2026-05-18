Александр Мостовой: «Краснодар» может винить в упущенном чемпионстве только себя

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался об упущенном чемпионстве «Краснодара» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Были мотивы, что в этом сезоне сменится чемпион. Самый очевидный мотив — поражение «Краснодара» в игре с «Динамо». Винить «Краснодар» может только себя. Проиграть «Динамо», когда не реализовали два стопроцентных момента… Здесь ничего не поделаешь. Таков футбол. «Зенит» в сравнении с прошлым годом играл более стабильно по результату. «Краснодар» сам упустил возможность, проиграв «Динамо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.