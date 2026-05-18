Быстров — о «Пари НН»: насколько нужно быть тупоголовыми руководителями, чтобы терпеть это

Быстров — о «Пари НН»: насколько нужно быть тупоголовыми руководителями, чтобы терпеть это
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о вылете «Пари НН» из Мир Российской Премьер-Лиги. За три тура до конца чемпионата пост главного тренера команды покинул белорусский специалист Алексей Шпилевский.

«Насколько нужно быть тупоголовыми руководителями, чтобы из тура в тур терпеть это: «Посмотрите, какой футбол Шпилевский начал выставлять». Они выиграли со снегом, когда никто в телевизоре не видел мяч, — первая победа, когда свет выключили — вторая победа, когда не было картинки, непонятно, как они два там забили в первом тайме.

Кого они обыграли? «Сочи» тогда обыграть можно было любой дворовой командой, блин, господи. Сейчас посмотри, работа Шпилевского видна, красивый зрелищный атакующий футбол. Посмотри, на предпоследнем [месте] они, да? Безнадёга точка ру. Вот и всё», — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
