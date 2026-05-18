Игрок «Краснодара» Ленини: ощущение неудовлетворённости, мы могли выиграть чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался об упущенном чемпионстве в Мир Российской Премьер-Лиге. «Быки» завершили сезон на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков в 30 турах чемпионата.

«Уходим с ощущением, что могли выиграть чемпионство. Конечно, это болезненно, это ощущение неудовлетворённости. Но больше ничего не остаётся, ничего не поделаешь. Мы гордимся сезоном, который провели, тем, что сделали в чемпионате в этом году. И сейчас нужно смотреть вперёд — это самое важное», — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков. «Краснодар» сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России, где его соперником станет московский «Спартак».