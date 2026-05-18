«Реал» объявил об уходе Карвахаля

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль покинет клуб. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных». Контракт 34-летнего латераля с мадридцами подходит к концу летом 2026 года.

«Реал» желает Дани Карвахалю и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни», — говорится в заявлении пресс-службы мадридцев на официальном сайте команды.

Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». Нынешний капитан «Королевского клуба» непрерывно выступает за основную команду с лета 2013 года. В текущем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах. Всего на его счету 450 матчей в составе «Реала», в которых он отметился 14 забитыми мячами.