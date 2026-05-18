Объявлена команда сезона РПЛ по версии WhoScored

Объявлена команда сезона РПЛ по версии WhoScored
Комментарии

Авторитетный статистический интернет-портал WhoScored объявил символическую сборную Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026. Наибольшее представительство в команде сезона у «Краснодара» — четыре игрока. Также в символическую сборную вошли по два футболиста «Динамо», «Локомотива». А вот «Акрон», «Балтика» и «Зенит», ставший чемпионом, представлены всего одним игроком.

Команда сезона РПЛ по версии WhoScored

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Лукас Оласа («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Диего Коста («Краснодар»), Хуан Касерес («Динамо»).

Полузащитники: Бителло («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).

Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Фото: WhoScored

