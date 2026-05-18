Кечинов: «Спартак» сам виноват, что упустил третье место в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об итоговом результате красно-белых в Мир РПЛ. Команда финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице.

«Спартак» сам виноват, что упустил третье место. «Локомотив» проиграл ЦСКА, и всё было в руках красно-белых. Выигрывай у пусть и непростой команды, которая у себя дома в Махачкале играет очень боевито. «Спартаку» надо обыгрывать такого соперника при всём уважении к «Динамо» Махачкала. Если бы красно-белые попали в тройку, это был бы значительный шаг вперёд. В РПЛ команда четвёртая и без призовых мест. Теперь надо делать ставку на Кубок», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.