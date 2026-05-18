Даниил Кондаков: надеюсь, что буду прогрессировать в «Зените»

Даниил Кондаков: надеюсь, что буду прогрессировать в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о своём развитии в санкт-петербургском клубе. В сезоне-2025/2026 сине-бело-голубые завоевали золотые медали Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 68 очков в 30 турах.

«Думаю, я провёл хороший сезон. Однако понимаю, что мне есть куда расти. Нужно много работать. Надеюсь, что буду прогрессировать, оставаясь в «Зените», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Даниил Кондаков принял участие в 10 матчах РПЛ в завершившемся сезоне и отметился одной голевой передачей. Всего на его счету 170 сыгранных минут в матчах чемпионата.

