Сборная Хорватии объявила расширенный состав на ЧМ-2026, Модрич и Влашич в списке

Сборная Хорватии объявила расширенный список игроков перед чемпионатом мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В предварительную заявку вошли полузащитник «Милана» Лука Модрич и экс-футболист московского ЦСКА Никола Влашич.
Предварительный список сборной Хорватии на ЧМ-2026
Вратари:
Ливакович, Котарски, Пандур.
Защитники:
Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Станишич, Понграчич, Эрлич, Вушкович.
Полузащитники:
Модрич, Ковачич, Марио Пашалич, Влашич, Лука Сучич, Батурина, Якич, Петар Сучич, Моро, Фрук.
Нападающие:
Перишич, Крамарич, Будимир, Марко Пашалич, Муса, Матанович.
Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы.