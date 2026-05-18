Сборная Хорватии объявила расширенный состав на ЧМ-2026, Модрич и Влашич в списке

Сборная Хорватии объявила расширенный список игроков перед чемпионатом мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В предварительную заявку вошли полузащитник «Милана» Лука Модрич и экс-футболист московского ЦСКА Никола Влашич.

Предварительный список сборной Хорватии на ЧМ-2026

Вратари:

Ливакович, Котарски, Пандур.

Защитники:

Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Станишич, Понграчич, Эрлич, Вушкович.

Полузащитники:

Модрич, Ковачич, Марио Пашалич, Влашич, Лука Сучич, Батурина, Якич, Петар Сучич, Моро, Фрук.

Нападающие:

Перишич, Крамарич, Будимир, Марко Пашалич, Муса, Матанович.

Фото: Хорватский футбольный союз

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы.