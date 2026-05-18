Сборная Кабо-Верде объявила состав на ЧМ-2026, в заявку попал футболист «Акрона»

Сборная Кабо-Верде официально объявила заявку на ЧМ-2026. В окончательный состав команды вошёл футболист «Акрона» Жилсон Беншимол.
Вратари: Жозимар Диаш Возинья, Марсио да Роса, Карлос Сантос.
Защитники: Стивен Морейра, Вагнер Пина, Жоау Паулу Фернандес, Сидни Лопеш Кабрал, Логан Коста, Роберто Лопес (Пико), Кельвин Пирес, Яник Таварес (Стопира), Эдилсон Борхес (Дайни).
Полузащитники: Джамиро Монтейро, Телму Арканжу, Янник Семедо, Ларос Дуарте, Дерой Дуарте, Кевин Пина.
Нападающие: Райан Мендес, Вилли Семедо, Гарри Родригес, Жовани Кабрал, Нуну да Кошта, Дейлон Ливраменто, Жилсон Беншимол, Элио Варела.