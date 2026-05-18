Кечинов: почему не дать Игдисамову шанс возглавить ЦСКА?

Российский экс-футболист Валерий Кечинов считает, что ПФК ЦСКА стоит дать шанс полноценно поработать на посту главного тренера Дмитрию Игдисамову. Сейчас он занимает эту должность с приставкой «исполняющий обязанности».

«Я сторонник того, чтобы доверять своим российским специалистам. Не всегда это получается. Но Игдисамов — молодой тренер, который очень неплохо работал в молодёжной команде. Под его руководством молодые футболисты стали играть в основном составе ЦСКА.

Почему Игдисамову не дать этот шанс? Видим, что приезжают иностранные специалисты с именем, каким был Челестини. Но особого результата он не дал», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.