«Акрон» назвал тренера, который будет руководить командой в стыковых матчах с «Ротором»

Тольяттинский «Акрон» назвал имя тренера, который будет руководить командой в VK Видео переходных матчах за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Как сообщает пресс-служба клуба, командой будет управлять россиянин Мурат Исаков.

«По решению руководства все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале команды.

Возглавлявший команду в течение сезона Заур Тедеев покинул свой пост после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. В переходных матчах тольяттинцы встретятся с «Ротором». Первая встреча пройдёт 20 мая в Волгограде, ответная — 23 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.