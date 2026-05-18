Тренер «Зенита» Оливейра: на этом чемпионстве Кондаков не остановится

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о перспективах молодого хавбека сине-бело-голубых Даниила Кондакова.

«Кондаков — футболист, который хорошо проявил себя на сборах и достаточно уверенно играл в тех матчах, в которых мы его использовали. У нас не было опасений, что незабитый пенальти в матче со «Спартаком» его сломает. Мы его знаем. Знаем, что он очень профессиональный и ответственный мальчик, поэтому он у нас и играет. Будем надеяться, что дальше он будет прогрессировать и помогать команде. На этом чемпионстве он не остановится», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.