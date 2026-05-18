Хавбек «Барселоны» Фермин Лопес пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, ему предстоит операция

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Футболист пропустит турнир из-за травмы, полученной в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды.

Как следует из объявления, Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Сообщается, что футболисту будет проведена операция.

Ранее испанские СМИ сообщали, что турнир пропустят защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Альваро Мората. Окончательный состав сборной Испании станет известен 25 мая.