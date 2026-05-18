Хавбек «Барселоны» Фермин Лопес пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, ему предстоит операция

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Футболист пропустит турнир из-за травмы, полученной в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28'     2:0 Рафинья – 62'     2:1 Иско – 69'     3:1 Канселу – 74'    

Как следует из объявления, Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Сообщается, что футболисту будет проведена операция.

Ранее испанские СМИ сообщали, что турнир пропустят защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Альваро Мората. Окончательный состав сборной Испании станет известен 25 мая.

