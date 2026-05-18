Хавбек «Барселоны» Фермин Лопес пропустит ЧМ-2026 из-за травмы, ему предстоит операция
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Футболист пропустит турнир из-за травмы, полученной в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды.
Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28' 2:0 Рафинья – 62' 2:1 Иско – 69' 3:1 Канселу – 74'
Как следует из объявления, Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Сообщается, что футболисту будет проведена операция.
Ранее испанские СМИ сообщали, что турнир пропустят защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Альваро Мората. Окончательный состав сборной Испании станет известен 25 мая.
Комментарии
- 18 мая 2026
-
16:44
-
16:43
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
14:18«Реал» объявил об уходе Карвахаля Официально
-
14:10
-
13:50
-
13:42
-
13:36
-
13:35
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:12
-
13:06