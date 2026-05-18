«Ахмат» объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником по схеме «1+1»

Комментарии

Бразильский полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва продлил контракт с клубом. Об этом официально сообщила пресс-служба грозненской команды. Новое соглашение с футболистом заключено по схеме «1+1» — на год с опцией продления ещё на один сезон.

«Желаем Исмаэлу ещё много игр и голов за «Ахмат»! — говорится в сообщении пресс-службы грозненцев в телеграм-канале.

Силва выступал за «Ахмат» с 2017 по 2021 год, а летом 2024-го вернулся в команду в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 31-летний опорник принял участие в 26 матчах и забил один гол. Ещё пять матчей бразилец сыграл в Фонбет Кубке России.

