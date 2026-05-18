Булыкин: «Краснодар» сам отдал чемпионство, а «Зениту» помогло «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар» в турнирной таблице после поражения «быков» от «Динамо» (1:2) в 29-м туре.

«Я думаю, вряд ли кто-то сомневался, что «Зенит» выиграет. Учитывая, что «Ростову» вообще уже ничего не нужно в этом сезоне — они фактически заканчивали последнюю игру перед отпуском.

А у «Зенита», наоборот, была цель — чемпионство. Они были супермотивированы, поэтому вряд ли бы они проиграли.

В матче с «Динамо» «Краснодар» сам отдал чемпионство «Зениту». «Динамо» тоже молодцы — им уже ничего не было нужно, но они всё равно бились и сделали результат, который помог «Зениту». Поэтому «Динамо» фактически помогло «Зениту» стать чемпионом», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.