Булыкин: «Краснодар» сам отдал чемпионство, а «Зениту» помогло «Динамо»

Булыкин: «Краснодар» сам отдал чемпионство, а «Зениту» помогло «Динамо»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар» в турнирной таблице после поражения «быков» от «Динамо» (1:2) в 29-м туре.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Я думаю, вряд ли кто-то сомневался, что «Зенит» выиграет. Учитывая, что «Ростову» вообще уже ничего не нужно в этом сезоне — они фактически заканчивали последнюю игру перед отпуском.

А у «Зенита», наоборот, была цель — чемпионство. Они были супермотивированы, поэтому вряд ли бы они проиграли.

В матче с «Динамо» «Краснодар» сам отдал чемпионство «Зениту». «Динамо» тоже молодцы — им уже ничего не было нужно, но они всё равно бились и сделали результат, который помог «Зениту». Поэтому «Динамо» фактически помогло «Зениту» стать чемпионом», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.

«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
