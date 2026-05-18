Шавло: пенальти в пользу «Зенита» смешной! На западе такое даже не смотрят
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о судействе в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» одолел «Ростов» (1:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв. Единственный мяч забил нападающий Александр Соболев с пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
«Пенальти в пользу «Зенита» смешной! На западе такое даже не смотрят. Мяча близко даже нет. Ладно бы мяч игроку посылали, чтобы он мог завершать. Тогда ещё можно было бы понять. А он бежит, руки расставил, попал по лицу. За это пенальти… Даже слов нет», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Реал» объявил об уходе Карвахаля Официально
