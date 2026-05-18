Бубнов: кого Карпин приглашает в сборную? Всей стране непонятно, это вообще дурдом

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Сегодня, 18 мая, специалист объявил окончательный состав на товарищеские матчи в мае-июне. В заявку попал 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.

«Кого Карпин приглашает в сборную? Там вообще всей стране непонятно. Он там всех подряд приглашает. Вплоть до того, что сейчас вот этого пацана из «Манчестер Юнайтед», да, для чего он его взял? Чтобы заиграть за сборную России, чтобы не ушёл, как этот, как Сперцян (смеётся).

«На него посмотреть». Ну съезди в Манчестер, посмотри на него. На чемпионат мира он не хочет ехать. Что ему там делать, тоже нечего. Не знает, как «Спартак», «Локомотив», «Динамо» [играют], говорит: «Я вообще не представляю». «Зенит» как играет. Тренер сборной и такое заявляет, понимаешь? Ну это вообще дурдом», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».