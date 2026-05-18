«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом

«Барселона» продлила контракт с главным тренером Ханс-Дитером Фликом. Об этом сообщила пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте команды. Новое соглашение с немецким специалистом рассчитано до лета 2028 года и предусматривает опцию продления ещё на один сезон.

Контракт был подписан в понедельник, 18 мая, в офисе «Барселоны» в присутствии спортивного директора клуба Рафаэля Юсте, директора футбольного отдела Деку и других членов спортивной комиссии. Также на подписании контракта присутствовал президент Жоан Лапорта.

Флик возглавляет «Барселону» с лета 2024-го, в текущем сезоне каталонцы взяли золотые медали Ла Лиги, досрочно оформив чемпионство в матче с «Реалом» (2:0).