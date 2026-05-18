Бастони не хочет переходить в «Барселону» — источник

27-летний защитник «Интера» Алессандро Бастони планирует остаться в итальянском клубе, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в последние недели желание футболиста уйти остыло. Бастони был бы рад остаться в «Интере», несмотря на сильный интерес со стороны «Барселоны». Ранее итальянцы отказались продавать игрока за € 50 млн, продолжая настаивать на увеличении суммы. Тренер каталонцев Ханси Флик, в свою очередь, выразил сомнения касательно техники игрока.

В текущем сезоне Бастони принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил два гола и оформил шесть ассистов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.