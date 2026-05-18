Ламин Ямаль пропустит начало ЧМ-2026

Вингер «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль пропустит начало чемпионата мира — 2026 из-за восстановления после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает издание The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Согласно сведениям источника, Ямаль не сможет принять участие в первом матче группового этапа чемпионата мира с Кабо-Верде. Игра состоится 15 июня. Более того, участие Ямаля во втором матче с Саудовской Аравией, который пройдёт 21 июня, также находится под большим вопросом.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании встретится на групповом этапе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

