Ламин Ямаль пропустит начало ЧМ-2026
Поделиться
Вингер «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль пропустит начало чемпионата мира — 2026 из-за восстановления после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает издание The Athletic.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Согласно сведениям источника, Ямаль не сможет принять участие в первом матче группового этапа чемпионата мира с Кабо-Верде. Игра состоится 15 июня. Более того, участие Ямаля во втором матче с Саудовской Аравией, который пройдёт 21 июня, также находится под большим вопросом.
Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании встретится на групповом этапе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2026
-
16:44
-
16:43
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
14:18«Реал» объявил об уходе Карвахаля Официально
-
14:10
-
13:50
-
13:42
-
13:36
-
13:35
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:12
-
13:06