Александр Нюбель покинет «Баварию» этим летом

29-летний голкипер «Баварии» Александр Нюбель покинет немецкий клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

Текущий сезон вратарь проводит сезон в «Штутгарте» на правах аренды, где показывает хорошие результаты. Однако контракт с клубом заканчивается уже в июне. По данным источника, мюнхенская «Бавария» хочет продать игрока или снова отдать его в аренду, но с правом выкупа.

Нынешний контракт Нюбеля с «Баварией» рассчитан до 2030 года, а его зарплата составляет около € 11-12 млн за сезон. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость Нюбеля составляет € 12 млн.