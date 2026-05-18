«Сами виноваты». Зобнин высказался об упущенной бронзе «Спартака»

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об упущенном шансе выиграть бронзовые медали Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В последнем туре красно-белым было достаточно одолеть махачкалинское «Динамо», но они не смогли этого сделать — игра завершилась вничью (0:0).

— Сами виноваты, нужно было побеждать. Если сами не выигрываем, то нет смысла о чём‑то мечтать.

— Чего не хватило для победы над «Динамо»?

— Не хватило опасных моментов, не так много создали. Но то, что создали, можно было забивать. Была вязкая игра, много пауз и остановок. Сами виноваты, — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».