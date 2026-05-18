Игорь Дивеев поделился эмоциями от чемпионства «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о завоевании чемпионского титула в составе сине-бело-голубых после матча 30-го тура Мир РПЛ, в котором его команда победила «Ростов» (1:0).

«ЧЕМПИОООНЫ!!! Поздравляю всех болельщиков из Санкт-Петербурга! Я переходил сюда только с мыслью о чемпионстве и другого варианта не рассматривал. Я рад, что тоже внёс свой скромный вклад в этот трофей и могу разделить с партнёрами сегодняшнее празднование!

Вторая половина сезона была тяжёлой, не всё было в наших руках, но ваша поддержка и ежедневный труд каждого человека в клубе привели нас на первое место. Это первое моё чемпионство. Спасибо за доверие, «Зенит»! Давайте наслаждаться моментом», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.