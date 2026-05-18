Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев поделился эмоциями от чемпионства «Зенита»

Игорь Дивеев поделился эмоциями от чемпионства «Зенита»
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о завоевании чемпионского титула в составе сине-бело-голубых после матча 30-го тура Мир РПЛ, в котором его команда победила «Ростов» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«ЧЕМПИОООНЫ!!! Поздравляю всех болельщиков из Санкт-Петербурга! Я переходил сюда только с мыслью о чемпионстве и другого варианта не рассматривал. Я рад, что тоже внёс свой скромный вклад в этот трофей и могу разделить с партнёрами сегодняшнее празднование!

Вторая половина сезона была тяжёлой, не всё было в наших руках, но ваша поддержка и ежедневный труд каждого человека в клубе привели нас на первое место. Это первое моё чемпионство. Спасибо за доверие, «Зенит»! Давайте наслаждаться моментом», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
«Зенит» — чемпион, «Спартак» не забрал подарок ЦСКА, «Пари» вылетел. Главное в 30-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android