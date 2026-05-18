Юрий Сёмин: надо уволить тех, кто менял Шпилевского в «Пари НН» — это смешно!

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин раскритиковал «Пари Нижний Новгород» за решение уволить главного тренера Алексея Шпилевского за три тура до конца сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Есть команды, которые плохо знают своё дело. Тот же «Пари НН» — за несколько туров до конца менять тренера… Это как? Это смешное решение! Надо уволить тех, кто менял Шпилевского. Кто принял это решение? Вы же тоже приглашали этого тренера — значит, по каким-то качествам выбрали. Если пригласили, уходите вместе с ним. А то сейчас всё свалят на тренера», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.