Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов ответил, сможет ли «Локомотив» в будущем подняться выше третьего места

Галактионов ответил, сможет ли «Локомотив» в будущем подняться выше третьего места
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги сезона после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3). Также он ответил на вопрос, может ли «Локомотив» подняться в будущем выше третьего места.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

— Внутри команды есть обсуждение, что можно ещё выше подняться?
— При правильных шагах и при наших возможностях — с русским костяком во всех матчах (у нас вообще минимальное количество иностранных футболистов) — «Локомотив» способен давать результат. При правильном точечном усилении наша команда способна сделать шаг вперёд.

— Для вас бронзовые медали полностью перекрывают поражение в сегодняшнем матче? Или сейчас уже нет смысла разбирать ошибки?
— Конечно, сейчас уже нет смысла. Команда уходит в отпуск. В раздевалке немного смешанные эмоции, сдержанные. Понятно, что ребята хотели выиграть, победить, настраивались на это. Итог сезона и радость, что команда оказалась в медалях, перекрывает результат матча. Тренерский штаб, руководители, парни, команда — все вместе завоевали медали. Для сегодняшнего становления коллектива это очень важно. Это шаг вперёд, — приводит слова Галактионова сайт «Локомотива».

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Локомотива» Воробьёв: Баринов тоже причастен к бронзовым медалям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android