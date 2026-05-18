Галактионов ответил, сможет ли «Локомотив» в будущем подняться выше третьего места

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги сезона после матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3). Также он ответил на вопрос, может ли «Локомотив» подняться в будущем выше третьего места.

— Внутри команды есть обсуждение, что можно ещё выше подняться?

— При правильных шагах и при наших возможностях — с русским костяком во всех матчах (у нас вообще минимальное количество иностранных футболистов) — «Локомотив» способен давать результат. При правильном точечном усилении наша команда способна сделать шаг вперёд.

— Для вас бронзовые медали полностью перекрывают поражение в сегодняшнем матче? Или сейчас уже нет смысла разбирать ошибки?

— Конечно, сейчас уже нет смысла. Команда уходит в отпуск. В раздевалке немного смешанные эмоции, сдержанные. Понятно, что ребята хотели выиграть, победить, настраивались на это. Итог сезона и радость, что команда оказалась в медалях, перекрывает результат матча. Тренерский штаб, руководители, парни, команда — все вместе завоевали медали. Для сегодняшнего становления коллектива это очень важно. Это шаг вперёд, — приводит слова Галактионова сайт «Локомотива».