Бубнов — об увольнении Тедеева: правильно, раньше надо было! А Талалаева не убрали?

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об увольнении российского специалиста Заура Тедеева с поста главного тренера «Акрона» после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, вспомнив победу тольяттинцев над «Балтикой» (1:0) в 27-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Рахманович – 12'     2:0 Витюгов – 34'     3:0 Витюгов – 41'     4:0 Рассказов – 43'     4:1 Базилевский – 85'    
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 54'    

— Тедеева убрали, значит, недовольны были?
— Когда убрали?

— Сразу после матча.
— А, ну правильно, его раньше надо было убирать! А этого, Талалаева не убрали?

— Нет пока.
— Подожди, сейчас ещё уберут, ещё не вечер. Его [Тедеева] убрали, потому что крупное поражение. А помнишь, за пять туров до конца, когда они обыграли кого-то, помнишь? Кого они обыграли?

— «Балтику» в Калининграде.
— Да, «Балтику». Всё, мы думали, что он остался, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

