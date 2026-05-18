Бубнов — об увольнении Тедеева: правильно, раньше надо было! А Талалаева не убрали?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об увольнении российского специалиста Заура Тедеева с поста главного тренера «Акрона» после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, вспомнив победу тольяттинцев над «Балтикой» (1:0) в 27-м туре РПЛ.
— Тедеева убрали, значит, недовольны были?
— Когда убрали?
— Сразу после матча.
— А, ну правильно, его раньше надо было убирать! А этого, Талалаева не убрали?
— Нет пока.
— Подожди, сейчас ещё уберут, ещё не вечер. Его [Тедеева] убрали, потому что крупное поражение. А помнишь, за пять туров до конца, когда они обыграли кого-то, помнишь? Кого они обыграли?
— «Балтику» в Калининграде.
— Да, «Балтику». Всё, мы думали, что он остался, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 18 мая 2026
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:40