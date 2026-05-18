Бубнов — об увольнении Тедеева: правильно, раньше надо было! А Талалаева не убрали?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об увольнении российского специалиста Заура Тедеева с поста главного тренера «Акрона» после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, вспомнив победу тольяттинцев над «Балтикой» (1:0) в 27-м туре РПЛ.

— Тедеева убрали, значит, недовольны были?

— Когда убрали?

— Сразу после матча.

— А, ну правильно, его раньше надо было убирать! А этого, Талалаева не убрали?

— Нет пока.

— Подожди, сейчас ещё уберут, ещё не вечер. Его [Тедеева] убрали, потому что крупное поражение. А помнишь, за пять туров до конца, когда они обыграли кого-то, помнишь? Кого они обыграли?

— «Балтику» в Калининграде.

— Да, «Балтику». Всё, мы думали, что он остался, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».