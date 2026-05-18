Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин назвал главный итог сезона РПЛ

Юрий Сёмин назвал главный итог сезона РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главный итог сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Главный итог сезона — количество болельщиков на трибунах. Значит, людей привлекает наш чемпионат, гонка «Зенита» и «Краснодара». Посмотрите, какие заполненные трибуны! В Краснодаре постоянно полные трибуны, в Петербурге — тоже. «Спартак» и ЦСКА играют в Кубке — ни одного свободного места. Вчера на ЦСКА — «Локомотив» — полный стадион. На «Динамо» — полный стадион. Вот это самое важное завоевание. Футбол — для болельщиков. Они поддерживают свои команды, и им интересно ходить. В этом плане нужно отметить большую работу, которую делает то же «Динамо». Они привлекают новых болельщиков, маленьких детей. Количество всё растёт. Если раньше на «Динамо» приходили от силы пять тысяч, то сейчас это полный стадион», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 68 очков в 30 турах. «Краснодар» с 66 очками финишировал вторым. Бронзовые медали достались московскому «Локомотиву», у которого 53 очка.

Материалы по теме
3 главных возрождения сезона РПЛ
3 главных возрождения сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android