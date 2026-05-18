Юрий Сёмин назвал главный итог сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главный итог сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Главный итог сезона — количество болельщиков на трибунах. Значит, людей привлекает наш чемпионат, гонка «Зенита» и «Краснодара». Посмотрите, какие заполненные трибуны! В Краснодаре постоянно полные трибуны, в Петербурге — тоже. «Спартак» и ЦСКА играют в Кубке — ни одного свободного места. Вчера на ЦСКА — «Локомотив» — полный стадион. На «Динамо» — полный стадион. Вот это самое важное завоевание. Футбол — для болельщиков. Они поддерживают свои команды, и им интересно ходить. В этом плане нужно отметить большую работу, которую делает то же «Динамо». Они привлекают новых болельщиков, маленьких детей. Количество всё растёт. Если раньше на «Динамо» приходили от силы пять тысяч, то сейчас это полный стадион», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 68 очков в 30 турах. «Краснодар» с 66 очками финишировал вторым. Бронзовые медали достались московскому «Локомотиву», у которого 53 очка.