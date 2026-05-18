Кирьяков — о возможном возвращении Шварца в «Динамо»: два раза в одну реку не входят

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба. Немецкий специалист возглавлял бело-голубых с октября 2020 года по июнь 2022 года.

«Два раза в одну реку не входят. Здесь даже говорить об этом не стоит. Помните, как Шварц уходил из «Динамо»? Можно сказать, бежал. Это уже определённый сигнал. Он думал, что в Германии что-то сделает.

Но он просто не потянул и сейчас ищет место работы. Как не вернуться в Россию? Типа все забыли. Однако я бы на месте «Динамо» выставил позицию — такие моменты не забываются», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.