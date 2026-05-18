Главная Футбол Новости

Опубликована заявка молодёжной сборной России на матчи с олимпийской командой Ирака U23

Опубликована заявка молодёжной сборной России на матчи с олимпийской командой Ирака U23
Комментарии

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал заявку молодёжной сборной России на товарищеские матчи с олимпийской сборной Ирака U23.

Вратари

Игнат Тереховский («Акрон», Тольятти), Курбан Расулов («Динамо», Москва), Данил Ладоха («Родина», Москва).

Защитники

Матвей Бардачёв («Урал», Екатеринбург), Платон Платонов («Нефтехимик», Нижнекамск), Никита Бабакин («Ростов», Ростов-на-Дону), Ильяс Ахмедов («Динамо», Махачкала), Даниил Чевардин («Локомотив», Москва), Кирилл Кистенёв («Велес», Москва), Артём Хмарин («Краснодар»), Максим Жуков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Полузащитники

Михаил Умников («Волга» Ульяновск), Артём Пономарчук (ЦСКА), Виктор Окишор («Динамо», Москва), Артём Сидоренко («Пари Нижний Новгород»), Андрей Ивлев («Пари Нижний Новгород»), Виталий Бондарев («Урал», Екатеринбург), Иван Бобёр («Нефтехимик», Нижнекамск), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон», Тольятти), Глеб Пополитов («Чайка», Песчанокопское).

Нападающие

Александр Помалюк («Волгарь», Астрахань), Степан Глотов («СКА-Хабаровск»).

Сбор команды состоится 29 мая в Новогорске, матчи с олимпийской сборной Ирака U23 пройдут в Анталье (Турция) 5 и 9 июня.

