Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» Мадрид устроил церемонию прощания с Антуаном Гризманном после игры с «Жироной»

«Атлетико» Мадрид устроил церемонию прощания с Антуаном Гризманном после игры с «Жироной»
Комментарии

В воскресенье, 17 мая, после игры 37-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Атлетико» Мадрид и «Жироной» (1:0) на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» прошла церемония прощания с уходящим в МЛС 35-летним французским нападающим Антуаном Гризманном.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Лукман – 21'    

Фото: Diego Souto/Getty Images

Церемонию посетили многие легенды клуба, в том числе Диего Годин и Фернандо Торрес. Вратарь команды Ян Облак, капитан Коке и защитник Хосе Мария Хименес подарили Антуану памятный приз с майкой, номер которой выполнен фотографиями француза и подписан футболистами «Атлетико».

Фото: Diego Souto/Getty Images

Затем нынешний состав мадридской команды сделал памятное общее фото.

Фото: Diego Souto/Getty Images

В концовке Антуан повторил своё фото, сделанное во время презентации на «Висенте Кальдерон» в 2014 году.

Фото: Пресс-служба «Атлетико» Мадрид

Матч с «Жироной» оказался для Гризманна 500-м в составе «Атлетико». В победой игре он отдал голевую передачу на Адемола Лукмана. За «Атлетико» Антуан забил 212 голов, а также стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (2018) и Суперкубка УЕФА (2018).

В МЛС француз будет играть за «Орландо Сити», куда переходит летом на правах свободного агента.

Материалы по теме
Гризманн обратился с речью к фанатам «Атлетико», где извинился за переход в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android