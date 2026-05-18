«Атлетико» Мадрид устроил церемонию прощания с Антуаном Гризманном после игры с «Жироной»

В воскресенье, 17 мая, после игры 37-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Атлетико» Мадрид и «Жироной» (1:0) на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» прошла церемония прощания с уходящим в МЛС 35-летним французским нападающим Антуаном Гризманном.

Фото: Diego Souto/Getty Images

Церемонию посетили многие легенды клуба, в том числе Диего Годин и Фернандо Торрес. Вратарь команды Ян Облак, капитан Коке и защитник Хосе Мария Хименес подарили Антуану памятный приз с майкой, номер которой выполнен фотографиями француза и подписан футболистами «Атлетико».

Фото: Diego Souto/Getty Images

Затем нынешний состав мадридской команды сделал памятное общее фото.

Фото: Diego Souto/Getty Images

В концовке Антуан повторил своё фото, сделанное во время презентации на «Висенте Кальдерон» в 2014 году.

Фото: Пресс-служба «Атлетико» Мадрид

Матч с «Жироной» оказался для Гризманна 500-м в составе «Атлетико». В победой игре он отдал голевую передачу на Адемола Лукмана. За «Атлетико» Антуан забил 212 голов, а также стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (2018) и Суперкубка УЕФА (2018).

В МЛС француз будет играть за «Орландо Сити», куда переходит летом на правах свободного агента.