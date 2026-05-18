Червиченко предположил, с чем связана ничья «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью команды в матче 30-го, заключительного тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра прошла 17 мая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 0:0.

«Был уверен, что «Спартак» выиграет в Махачкале. Жаль, что не смогли забить. У них бывает три феерических матча и один какой-то тухлый. К сожалению, такой матч и получился в Махачкале. Хотелось бы, чтобы такого не было в финале Кубка России. Чтобы там «Спартак» показал содержательную игру. Может, все иностранцы уже видят себя в отпуске», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.