Сборная ДР Конго объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026

Конголезская федерация футбола (FECOFA) на своей странице в социальной сети X представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Себастьен Дезабр вызвал 25 футболистов.

Состав ДР Конго на чемпионат мира — 2026:

Вратари: Тимоти Фаюлу, Лионель Мпаси-Нзо, Маттьё Эполо.

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Жедеон Калулу, Артур Масуаку, Стив Капюади, Роки Бушири, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Дилан Батубинсика, Жорис Кайембе-Диту.

Полузащитники: Ноа Садики, Самюэль Мутуссами, Эдо Кайембе, Нгалайель Мукау, Шарль Пикель, Натанаэль Мбуку, Брайан Сипенга, Тео Бонгонда, Гаэль Какута.

Нападающие: Мешак Элиа, Седрик Бакамбу, Симон Банза, Йоан Висса.

