Тренер молодёжной сборной России Шабаров назвал задачи на летний сбор команды

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о заявке команды на летний сбор, в рамках которого россияне 5 и 9 июня в Анталье (Турция) сыграют с олимпийской сборной Ирака U23.

«Мы, как обычно, вызвали на сбор 23 футболиста. Кто из них сколько времени проведёт на поле – это уже детали, которые будем обсуждать, когда ребята приедут в команду. Если на мартовский сбор все приехали плюс-минус в одинаковом состоянии после зимних сборов в клубах, то теперь кто-то сидел на лавке, кто-то играл постоянно, а кто-то выступал за молодёжные команды. На сборе нам предстоит понять и оценить форму ребят, чтобы решить, кто и сколько времени сыграет в товарищеских матчах.

Мы в основном сохранили костяк той команды, что вызывалась в марте. Часть игроков поедут в сборную России U19, которая сыграет с Египтом. Плюс есть несколько новичков. Хотим их посмотреть, оценить уровень, чтобы иметь представление об этих ребятах на перспективу. Ну и Кирилл Данилов пошёл на повышение – вызван в первую сборную России.

Первая наша задача на летний сбор – посмотреть в деле новичков и сравнить с теми ребятами, что уже вызывались в марте. Вторая – продолжать сыгрывать команду, работать над атакующими действиями», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.