Сперцян назвал лучшего футболиста РПЛ сезона-2025/2026

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал форварда своей команды Джона Кордобу лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, а также высказался об эмоциональности колумбийского нападающего.

— Я думаю, что назову Джона [Кордобу]. Много игр, где он забивал решающие голы.

— А как он по эмоциям меняется?
— Его провоцируют, бьют постоянно, плюс латиносы… у них чуть-чуть всё по-другому. Они более эмоциональные. Он за пределами поля – очень хороший человек, золотой. У меня вот спина болела, он говорит: «Давай, у меня для спины это есть, возьми мазь». Я к нему домой приехал, всё это взял. Но на поле у него бывает… переклинивает. Эмоции, нужно на кого-то кричать, быть недовольным. Потом в раздевалку зашли, эмоции прошли, всё. Он спокойный, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!»

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России — 2025/2026. Форвард забил 17 голов в 28 встречах.

